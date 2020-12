Cliënten zorginstelling schitteren in eigen kerstfilm zodat ze elkaar tóch nog kunnen zien

De bewoners van zorginstelling Raamwerk kunnen elkaar toch nog zien met kerst. Ze spelen namelijk mee in een speciale kerstfilm.

Een bezoekverbod, in quarantaine, afstand houden. Voor de gehandicapte cliënten van de zorginstelling in de Bollenstreek was het een pittig jaar. Traditiegetrouw wordt het jaar afgesloten met een speciale kerstmarkt en lichtjestocht. Vanwege corona kon ook dat dit jaar niet doorgaan. Daarom werd er een alternatief gezocht. En schitteren de cliënten nu in hun eigen kerstfilm.

Begeleider Steven van Aller is een van de organisatoren. “Ze hebben zo’n lastig jaar achter de rug. Op deze manier kunnen we het jaar toch positief afsluiten.”

Herders en schapen op wieltjes

Er is een professionele cameraploeg ingehuurd voor de opnames. Logistiek gezien is het volgens Steven een hele puzzel. Alleen bewoners die op dezelfde groep wonen mogen in dezelfde scène hun opwachting maken. De drie herders in een rolstoel worden vergezeld door schapen op wieltjes.

De scènes worden op verschillende locaties opgenomen. “Zodat iedereen wel iets herkent”, aldus Steven.