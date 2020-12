Coalitiepartijen D66 en CDA zijn maandag tijdens een debat over infrastructuur hard met elkaar in aanvaring gekomen over de uitbreiding van de A27 bij Utrecht, die 265 miljoen euro duurder uitvalt dan begroot was.

D66 wil dat minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat de uitbreiding uitstelt totdat ze dekking heeft gevonden voor het financiële gat. Het CDA vindt dat D66 zich daarmee niet aan het regeerakkoord houdt, waarin het project is opgenomen.

“Wat is de handtekening van D66 onder het regeerakkoord nog waard?”, vroeg CDA-Kamerlid Wytske Postma zich tijdens het debat in de Tweede Kamer af. Zij stelt dat D66-collega Rutger Schonis argumenten zoekt zodat de uitbreiding niet door kan gaan.

‘Besluit minister prematuur’

Schonis zei op zijn beurt dat die handtekening er gewoon staat, “maar we hebben niet afgesproken dat het project een kwart miljard duurder uitvalt”. Ook is er volgens hem sinds het tekenen van het regeerakkoord veel gebeurd op het gebied van onder meer de stikstofuitstoot.

Eerder werd de uitbreiding door de Raad van State afgeschoten omdat het niet binnen de stikstofrichtlijnen paste. Dat kan opnieuw gebeuren als blijkt dat de stikstofcompensatie ook in het nieuwe plan niet voldoende is. Schonis noemt het besluit van de minister om de verbreding te starten dan ook “prematuur”.

‘Verbreding hard nodig’

Postma zei eerder in het debat “heel blij” te zijn dat het project doorgaat. Volgens haar is het hard nodig, omdat er in Utrecht zo’n 125.000 nieuwe huizen worden gebouwd en die moeten allemaal goed bereikbaar moeten zijn. Ook is de weg belangrijk voor de rest van de regio, stelt ze.

Het CDA-Kamerlid wil wel dat Van Nieuwenhuizen onderzoekt hoe het tekort “binnen de perken” blijft. “Maar het project kan wat ons betreft doorgaan”, voegde ze daaraan toe.

Selectieve verontwaardiging?

Volgens Schonis is het CDA selectief verontwaardigd als het gaat om projectkosten die hoger uitvallen. Zo reageerde CDA’er Jacco Geurts een week eerder nog verontwaardigd op het nieuws dat de renovatie van de Afsluitdijk 50 miljoen euro hoger zou kunnen uitvallen.

D66 staat niet alleen in haar kritiek op de verbreding van de A27 bij Utrecht: meer partijen stellen vraagtekens bij het project. Onder andere GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren vinden dat de minister “met oogkleppen op doordendert”.

GroenLinks stelt dat Van Nieuwenhuizen als “asfaltkoningin” alleen een nieuw asfaltproject op haar naam wil. Ook zien de partijen de noodzaak van de uitbreiding niet in, nu door de coronacrisis veel meer mensen thuiswerken en zij dat mogelijk ook blijven doen als de uitbraak voorbij is.

