Circusartieste mag na vier maanden revalideren eindelijk naar huis

De Russische circusartieste Kristina Vorobeva, die in januari met haar partner gewond raakte na een val van tien meter tijdens het Wereldkerstcircus in Carré, heeft vandaag het revalidatiecentrum verlaten.

Vorobeva lag een lange tijd in het ziekenhuis. Ze had na de val geen gevoel meer in haar benen en kon niet lopen. In februari verhuisde ze naar het revalidatiecentrum in Amsterdam, waar fysiotherapeute Mireille Pont haar hielp met revalideren. Daar ging ze een intensief traject tegemoet.

Op eigen benen

Op Twitter laat theater- en circusproducent Monica Strotmann weten: “Na ruim vier maanden zwaaien we dit powerkoppel uit. Met name Kristina was er ernstig aan toe. Dat zij ons nu op eigen benen verlaat, is een ongelofelijk cadeau.”

Het ongeluk waarbij Vorobeva en haar man gewond raakten, was tijdens een voorstelling van het Wereldkerstcircus in het Carré. Halverwege een act met haar man, viel het stel tien meter naar beneden. Haar man belandde bovenop haar en hield er een hersenschudding aan over.