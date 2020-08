De 27-jarige Chessety stierf afgelopen zondag tijdens een bergwandeling in de buurt van Lleida, Spanje. Ze viel en overleed ter plekke. Omdat ze een “enorm sociaal netwerk had” en haar ouders niet al haar contacten hebben om hen op de hoogte te stellen van het afschuwelijke nieuws, hebben ze haar overlijdensbericht gedeeld via haar Facebook en mobiel, met de boodschap dit zoveel mogelijk te delen.

Chessety’s nabestaanden zouden graag iedereen willen uitnodigen om afscheid van haar te nemen maar door het coronavirus gaat dat niet. Ze hebben dan ook een condoleanceregister geopend zodat iedereen toch hun herinneringen aan Chessety met haar nabestaanden kan delen.

‘Nog zoveel plannen’

Ze was bijna afgestudeerd als basisarts en zou zich daarna gaan specialiseren. “Ze had nog zo veel plannen en haar hele toekomst uitgestippeld: lekker werken, geld verdienen, opleiding volgen, reizen, avonturen beleven en uit huis gaan en met haar vriend Justin een fijn leven opbouwen”, schrijft haar familie op haar condoleanceregister.

Maar op die 16 augustus werd een val op een berg haar fataal. Haar vriend Justin probeerde hulpdiensten te bereiken maar had op de plek des onheils geen bereik. “Justin heeft er alles aan gedaan om haar weg te halen. Ze is door de hulpdiensten met een helikopter opgehaald”, schrijven haar nabestaanden op Facebook.

“We hebben er allemaal heel veel verdriet van dat ze ons op zo’n vreselijke manier is ontnomen. Woorden schieten te kort om te omschrijven hoe we ons voelen, onze ‘kleine’ meid van 27 jaar is in één keer uit ons leven gerukt.”