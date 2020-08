Ggz-activist Charlotte Bouwman geeft staatssecretaris Blokhuis aan voor psychische hulp

Charlotte Bouwman van actiegroep Lijm de Zorg heeft een officiële melding gedaan om staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op te laten nemen. Dat deed ze uit protest tegen de nieuwe Wet Verplichte GGZ, die in januari is ingegaan.

In een video van Lijm de Zorg is het telefoongesprek te horen waarin Bouwman de staatssecretaris aangeeft. Ze zegt Blokhuis aan te melden omdat ‘hij steeds meer in de war begint te raken’ en met ongeloofwaardige ideeën en plannen komt om de wereld beter te maken.

Daarmee doelt ze op beloftes uit het verleden die Blokhuis volgens Bouwman niet heeft kunnen waarmaken. De telefonist aan de andere kant van de lijn heeft niet door dat het over de ChristenUnie-politicus gaat en neemt het telefoontje serieus.

Riskant

Door de Wet Verplichte GGZ kunnen mensen die zich zorgen maken over iemand in hun omgeving een officiële melding maken van verward gedrag. “Het is belachelijk dat iedereen een melding kan maken over de psychische gezondheid van een ander,” zegt Bouwman. Haar actiegroep noemt het ook riskant dat iedereen zomaar z’n ‘aparte buur’ kan aangeven. Zelfs anoniem.

Lijm de Zorg roept iedereen op om via een speciaal nummer ook melding te maken van verward gedrag van Blokhuis. Echter krijgen die mensen alleen een bandje te horen waarin de ‘secretaresse’ van de staatssecretaris vertelt dat hij pas na 1000 dagen terugbelt. Bouwman wil niet dat iedereen net als haar een officiële melding maakt. “Ik denk dat na één echte melding het punt wel is gemaakt.”

Charlotte Bouwman werd bekend toen ze eerder uit protest in de hal van de Tweede Kamer zat. Ze wilde pas weg als er een oplossing werd gevonden voor de lange wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg. Vanwege psychische klachten staat Bouwman vandaag precies duizend dagen op de wachtlijst. De planning is dat ze in september kan beginnen met een behandeling.