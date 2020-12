Champions League verhuist naar RTL, Europa League volgend jaar naar Talpa

Voetbalfans moeten binnenkort naar RTL zappen voor de Champions League. De UEFA Europa League en Europa Conference League gaat juist richting Talpa.

Vanaf het nieuwe voetbalseizoen zijn de wedstrijden van de CL te volgen op RTL 7. Voor de deal beschikte Talpa nog over deze rechten en werden de wedstrijden uitgezonden op SBS6.

Marco Louwerens, Directeur Televisie van Talpa Network: “Dit is heel mooi nieuws. De concurrentie voor de uitzendrechten is structureel enorm. We zijn blij dat ook na de zomer Europees topvoetbal bij onze zenders te zien is. Met de UEFA Europa League en de nieuwe UEFA Europa Conference League zijn we ervan overtuigd dat we wederom hele interessante wedstrijden, met veel Nederlandse clubs, kunnen uitzenden en onze kijkers mooie voetbalavonden kunnen blijven voorschotelen.”

Spannend toernooi

“De UEFA Champions League is een fantastische aanvulling op ons bestaande aanbod van entertainment, nieuws en sport”, aldus Peter van der Vorst, Contentdirecteur RTL. “Voetbal verbindt en dat is exact wat we met al onze programma’s voor ogen hebben. Laten we hopen op een spannend toernooi dat voor veel spektakel en enthousiasme gaat zorgen in de Nederlandse huiskamers.”

