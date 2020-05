Centrum Steenwijk even op slot na melding van persoon met vuurwapen

In Steenwijk werd het centrum vanmiddag even op slot gezet. De politie kreeg namelijk een melding dat er een persoon met een vuurwapen rond zou lopen.

Een arrestatieteam kwam ter plaatse en deed een inval in een woning van de Oosterstraat, maar trof niemand aan. Volgens een woordvoerder van de politie wordt er onderzoek gedaan of het iets te maken heeft met een eerdere schietpartij in Steenwijk vannacht. Inmiddels is het centrum van Steenwijk weer vrijgegeven.