Man die Younes (26) in coma sloeg moet 8 maanden de cel in

De rechter in Zwolle heeft Levi el A., die op 5 mei vorig jaar de 26-jarige Younes uit Lelystad met één vuistslag in coma sloeg, veroordeeld tot acht maanden celstraf. De schadeclaim die Younes en zijn familie indienden, is door de rechter niet-ontvankelijk verklaard.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden vijftien maanden celstraf tegen de 22-jarige Zwollenaar. Dat de schadeclaim van 750.000 euro niet-ontvankelijk is verklaard, houdt in dat Younes en zijn familie dit nu via de civiele rechter zullen moeten eisen. Zij waren niet aanwezig bij de uitspraak.

Volgens letselschadeadvocaat Edwin Bosch, die het slachtoffer bijstaat als het gaat over de schadeclaim, is dat bedrag on-Nederlands hoog, maar komt het wel steeds vaker voor. Het bedrag is zo fors omdat Younes nooit meer het werk zal kunnen doen wat hij deed en dus tientallen jaren aan salaris misloopt. Bovendien had hij een vaste baan met uitzicht op promotie.

Ruzie op Bevrijdingsdag 2019 in Zwolle

Younes ging vorig jaar op Bevrijdingsdag met vrienden voetbal kijken in een café in de buurt van het Bethlehemkerkplein in Zwolle. In de rust stonden ze even buiten toen er ineens een maaltijdbezorger door het straatje reed.

Levi el A. was pizza’s aan het bezorgen en zou roekeloos en te hard hebben gereden. Er ontstond een handgemeen, waarbij de maaltijdkoerier op een gegeven moment op Younes af liep en hem met een ferme klap tegen de grond sloeg.

Coma

Younes raakte in een coma en liep onder andere een schedelfractuur, hersenkneuzing en een halfzijdige verlamming op. Hij ontwaakte wonderwel uit zijn coma, maar zal nooit meer volledig de oude worden. “Hij heeft afasie, waardoor hij amper kan praten”, aldus Sébas Diekstra, advocaat van Younes en zijn familie, tegen Hart van Nederland.