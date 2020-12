Cel- en werkstraffen voor brute beroving tijdens nepdate in Oss

De rechtbank in Den Bosch heeft drie mannen en twee minderjarige meisjes veroordeeld voor een gewelddadige woningoverval in Oss afgelopen april. Een destijds 15-jarige meisje uit Haaren maakte een seksafspraak met het slachtoffer, waarbij ze zich als meerderjarige voordeed. Haar handlangers overvielen de 55-jarige man thuis op brute wijze.

De hoogste straf van vier jaar cel is voor een 21-jarige man uit Tilburg. Hij had een leidende rol bij de overval, nam een nepvuurwapen mee, gebruikte als eerste geweld tegen het slachtoffer en was actief betrokken bij het overvalsplan. De jonge vrouw is veroordeeld tot 203 dagen jeugddetentie, waarvan 180 dagen voorwaardelijk, en een werkstraf van 180 uur. Zij was de bedenker van het plan, betrok de anderen erbij en ging volgens de rechtbank “op zeer geraffineerde en manipulatieve wijze te werk”.

Chanteren

Tijdens de afspraak tussen het meisje en het slachtoffer vertelde ze dat ze minderjarig was. Het plan was dit gesprek in de auto tussen het meisje en de man op te nemen, waarna de mannelijke verdachten het slachtoffer ermee konden chanteren. Het meisje uit Oisterwijk zou wachten tot ze in de woning van de man waren en haar daarna bellen en zich voordoen als haar moeder. Ze zou dan naar buiten lopen om het gesprek te voeren en vervolgens de drie mannen de woning binnenlaten om de man met de geluidsopname te confronteren.

Loop van neppistool in mond slachtoffer

Echter, direct na binnenkomst duwden de verdachten de man op de bank, trokken zijn Rolex-horloge van zijn pols, sloegen hem met een nepvuurwapen op zijn hoofd en duwden de loop van dat pistool in zijn mond. Het slachtoffer probeerde te vluchten, maar kreeg op de gang opnieuw klappen. De verdachten gingen er uiteindelijk vandoor met het horloge, een telefoon en een portemonnee.

De twee andere mannen zijn veroordeeld tot 30 maanden cel waarvan 10 voorwaardelijk en 24 maanden cel waarvan 8 voorwaardelijk. Het andere meisje krijgt een werkstraf van 140 uur, waarvan 80 uur voorwaardelijk.

ANP