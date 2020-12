Sinds Wopke Hoekstra vorige week het stokje overnam van Hugo de Jonge als lijsttrekker van het CDA, is de partij flink gestegen in de peiling van Maurice de Hond. De christendemocraten staan nu op negentien zetels, twee weken geleden waren dat er nog vijf minder.

De Jonge maakte op 10 december bekend zich terug te trekken als lijsttrekker van het CDA. Hij wil als minister van Volksgezondheid zich volledig kunnen richten op het bestrijden van de corona-uitbraak en dat bleek lastig te combineren met het partijleiderschap. Een dag later schoof het partijbestuur minister Wopke Hoekstra naar voren als nieuwe voorman.

Onder de leiding van Hoekstra is het CDA virtueel al flink geklommen. Twee weken geleden konden de christendemocraten nog rekenen op 14 zetels. Vorig weekend, dus nadat De Jonge een stap opzij had gezet, waren dat er 16. En nu staat de partij dus op 19 zetels, evenveel als bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen in 2017.

VVD blijft de grootste

De VVD blijft vooralsnog de grootste in de peiling van De Hond: premier én lijsttrekker Mark Rutte zou 34 zetels binnenhalen als er nu verkiezingen zouden zijn. Dat zijn er wel twee minder dan twee weken geleden. Na de VVD komt eerst nog de PVV (26 zetels), daarna volgt het CDA onder Hoekstra.

JA21, de nieuwe partij van Joost Eerdmans en Annabel Nanninga, komt met één zetel binnen in de peiling van De Hond. De twee politici stapten onlangs op bij Forum voor Democratie (FvD) en begonnen hun eigen partij waarmee ze aan de Tweede Kamerverkiezingen willen meedoen. Thierry Baudet kan met zijn FvD virtueel op vier zetels rekenen.

