Een carwash in het Zuid-Hollandse Vlaardingen is in de afgelopen dag twee keer onder vuur genomen. In de nacht van zondag op maandag was het opnieuw raak.

Autowasbedrijf No Waste aan de Spoorsingel was zondagmiddag ook al doelwit van vuurwapengeweld. Toen werden er kogelhulzen op straat gevonden door een voorbijganger.

Een politiewoordvoerder kon maandagochtend tegen Hart van Nederland nog niets zeggen over de zaak. Er wordt momenteel onderzoek gedaan, daarbij zijn ook camerabeelden in beslag genomen.

Beeld: Video Duivestein