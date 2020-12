De politie hoopt op basis van camerabeelden te achterhalen wat er gebeurd is tijdens een schietincident zaterdag in Vaals, waarbij twee betrokken verdachten gewond zijn geraakt. Het gaat om een 21-jarige man uit Heerlen en een 28-jarige man uit Duitsland, die naar het ziekenhuis zijn gebracht.

De politie meldt zondag dat naast die twee verdachten nog drie Duitsers van 22, 26 en 31 jaar zijn aangehouden.

Achtervolging

Het schietincident vond plaats in de Bosstraat in de Limburgse grensplaats. Volgens de politie lijkt het erop dat er voorafgaand aan de schietpartij een achtervolging heeft plaatsgevonden. Hierbij waren twee BMW’s van de verdachten bij betrokken. De achtervolging zou zich onder andere in de Ceresstraat en Bosstraat in die plaats hebben afgespeeld. Vanuit de twee auto’s is op elkaar geschoten. Die straten werden daarom zaterdag enige tijd afgesloten voor onderzoek en er zijn sporen veiliggesteld.

De politie hoopt door beelden van camera’s die bij woningen hangen, bewakingsbeelden, dashcams of met de telefoon gemaakte beelden de toedracht te kunnen reconstrueren.

ANP