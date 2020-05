SC Cambuur en De Graafschap weten volgende week of ze alsnog naar de eredivisie promoveren. De voorzieningenrechter in Utrecht beloofde vrijdag na een kort geding van bijna drie uur zijn best te doen uiterlijk voor donderdag 14 mei uitspraak te doen.

De zitting vond plaats in een nagenoeg lege rechtszaal, zonder fans van beide clubs. Ard de Graaf en Hans Martijn Ostendorp, de directeuren van Cambuur en De Graafschap, waren wel welkom. Zelfs de technische directeuren en enkele commissarissen van de twee clubs moesten buiten blijven, vanwege de strenge coronaregels.

‘Kat in het bakkie’

Cambuur en De Graafschap zijn naar de rechter gestapt omdat ze op weg naar de eredivisie leken, maar door de coronacrisis werd de eerste divisie negen speelronden voor het einde afgebroken. De koploper uit Friesland (elf punten voorsprong) en de achtervolger uit Doetinchem (zeven punten) hadden een flink gat geslagen met nummer drie FC Volendam.

“Onze kans op promotie was meer dan 99 procent”, aldus Cambuur-directeur De Graaf. “We zijn een spórtbond, en spórtclubs. Dan vinden wij het ook terecht als je beslissingen baseert op sportieve argumenten.” Kees Elzinga, voorzitter van de supportersvereniging, deelt die mening. “Promotie was kat in het bakkie. Dat feest was er zeker gekomen.”

‘Besluit was schimmig’

Voordat besloten werd om clubs niet te laten promoveren, peilde voetbalbond KNVB de mening van de clubs. Velen vinden dat dat proces schimmig is verlopen. Zestien verenigingen hadden namelijk voor een promotie/degradatie-regeling gestemd. Negen clubs waren tegen en negen andere clubs hadden zich onthouden van stemming.

Desondanks besloot de KNVB geen clubs te laten promoveren of degraderen. Onbegrijpelijk, zo vindt een supporter uit Leeuwarden. “Die clubs die zich hebben onthouden, denken dat hun stem niet meetelt. En dan wordt ‘ie zo gebruikt. Dat is niet hoe het hoort.” Een clubgenoot valt hem bij. “Dat begrijpt niemand hier. Zoals het hier gezegd wordt: we voelen ons wat dat betreft enorm genaaid.”

‘Meeste profclubs voor promotie’

Advocaat Dolf Segaar herhaalde waarom beide clubs zich benadeeld voelen. “De KNVB heeft bij de verdeling van de Europese tickets wel naar de ranglijst gekeken, maar bij de promotie- en degradatieregeling niet. Veruit de meeste profclubs zijn voor promotie en degradatie.”

De KNVB moet volgens Segaar daarom onderzoeken of de burgemeesters nog steeds tegen een eredivisie met twintig clubs zijn als de KNVB-beker en de play-offs voor een seizoen vervallen.

‘Luisteren naar UEFA’

Harro Knijff, de advocaat van de KNVB, stelde dat een eredivisie met twintig clubs niet mogelijk is. Hij vertelde dat het amateurvoetbal ook is afgesloten zonder promotie en degradatie. “Voordat we alle clubs om een mening vroegen, hebben wij benadrukt dat de KNVB uiteindelijk beslist. In onze reglementen staat ook alleen dat de nummer 1 en 2 van een afgerond seizoen promoveren.”

De voetbalbond moest bij de verdeling van de Europese tickets ook wel naar voetbalbond UEFA luisteren, aldus de advocaat. “Want anders was de kans groot dat er volgend seizoen geen Nederlandse clubs aan Europese toernooien mochten deelnemen.”

Hoop voor clubs?

Cambuur en De Graafschap mogen misschien een beetje hoop putten uit een opmerking van de rechter, die zei dat de KNVB de spelregels beter had kunnen uitleggen toen alle clubs naar hun mening over promotie en degradatie werd gevraagd. De rechter erkende echter ook dat de voetbalbond vooraf heeft gezegd dat het uiteindelijk zelf de beslissing neemt.

Volgende week weten de clubs of ze zich toch mogen opmaken voor een seizoen op het hoogste niveau.