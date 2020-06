De brand in café Het Geveltje in Coevorden in de nacht van zondag 31 mei op maandag 1 juni is aangestoken. Bij de brand kwam de 58-jarige eigenaar Bart Hensen om het leven.

De politie meldt woensdag dat er na de brand bij het forensisch onderzoek brandversnellende middelen zijn gevonden en gaat daarom uit van brandstichting. De dader is nog spoorloos. Getuigen van de cafébrand en mensen die camerabeelden hebben worden daarom opgeroepen om zich te melden bij de politie.

De brand brak tussen 2.00 en 3.00 uur uit. Café Het Geveltje ligt aan de Friesestraat straat, midden in het centrum van de Drentse plaats. Vlak na het uitbreken van de vlammenzee werd al duidelijk dat er iemand vermist werd. Later werd cafébaas Bart in het pand gevonden.

‘Leuke, markante horecaman’

De cafébrand kwam hard aan in Coevorden. Overbuurvrouw Joyce Pietrzak vertelde na de brand tegen Hart van Nederland hoe ze wakker werd van het geknisper. “Alsof er een open haard bij je oor aan staat. Ik wist toen eigenlijk direct dat het mis was.” Maar veel kon ze niet doen aan de vlammenzee.

De dag na de brand, tweede pinksterdag, was de eerste dag sinds het uitbreken van de coronacrisis waarop horecazaken weer open mochten. Maar uit respect voor de familie van de café-eigenaar besloot de horeca in Coevorden dicht te blijven. “Het besluit was unaniem, geen twijfel over mogelijk”, zei Bas Spang namens de horecagelegenheden daar toen over.

Hij noemde de sfeer in de Drentse plaats “timide, bedrukt”. Ook overbuurvrouw Joyce merkte dat. “Het is gewoon een hele nare dag voor heel Coevorden”, vertelde ze. “Het is onwerkelijk, echt onwerkelijk. De eigenaar was een hele bekende man in Coevorden. Een leuke, markante horecaman. Echt een gemis.”

Redactie/ANP