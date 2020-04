Dit café op wielen in Meerkerk bracht vers getapte biertjes voor de deur

Een biertje of wijntje is op een zonnige Koningsdag als deze heerlijk, maar helaas zijn de cafés dicht door de coronacrisis. Maar dat weerhield de uitbaters van café De Gouden Leeuw in het Utrechtse Meerkerk niet om de mensen te verblijden met een koel drankje.

Tessa en Robin Bakker maakten een eigen café op wielen. Het plan kwam tot stand nadat mensen uit het dorp het stel tagden in een Facebookbericht van een man die een eigen café op wielen had bedacht. Eerst moesten ze vooral lachen om het idee, maar later dachten ze alsnog: dat kunnen wij ook.

Kroegen dicht door corona

“Normaal gesproken is Koningsdag een erg bijzondere dag voor ons caféhouders, maar helaas is het nu door de coronacrisis anders gelopen”, vertelt Tessa. Daarom vroegen de twee uitbaters mensen aan te geven als ze wilden dat ze langskwamen met het mobiele café. “We hebben een lijst van maar liefst 25 straten, dus we kunnen er flink tegenaan.”

De politie stak afgelopen weekend een stokje voor een soortgelijk initiatief in het Belgische Mechelen. Daar werd een foodtruck in beslag genomen omdat de zaak op wielen toch geopend was. Ook zorgde het rondtrekkende café voor samenscholing en onnodige verplaatsingen. Voor deze overtredingen ontving de eigenaar een boete van 4.000 euro.

Om te voorkomen dat dit ook Robin en Tessa zou overkomen, werd er goed opgelet dat de mensen in hun tuinen blijven. “Terwijl Robin de biertjes tapte en ik de muziek verzorgde, zetten twee vrienden de drankjes op afstand neer”, besluit ze.