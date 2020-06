Café door brand na een week alweer dicht: 'Net alles opgeknapt, nu moet alles weer worden opgebouwd'

“Na maanden mochten we de deuren van het café eindelijk weer openen, en dan gebeurt dit.” Eigenaar Jan Hagenbeuk van café Gasterij de Wagenmeester in Amersfoort moet zijn zaak weer sluiten nadat er brand was uitgebroken in de keuken. Door de rookschade moet het café helemaal opnieuw worden opgebouwd.

Vanwege de coronamaatregelen was het café van Jan sinds maart gesloten. 1 juni mochten de deuren weer open. “Ik had de gasten gemist. We hadden heel veel zin om weer open te gaan”, zegt Jan tegen Hart van Nederland. Maar een week nadat het café open was, sloeg het noodlot toe.

Lees ook: Horeca één week geopend: ‘Ik heb zo weinig gasten, het is niet te doen op deze manier’

Alles beschadigd door brand

Vorige week zondag brak brand uit de keuken van de zaak. Waarschijnlijk was de brand ontstaan in de luchtbehandeling van het pand. Bij de brand ontstond veel rook, die voor veel schade heeft gezorgd in het café. “Eerst dachten we: die rookschade kunnen we wel even schoonmaken. Maar dat was helaas niet het geval”, zegt Jan.

De eigenaar van de zaak had de tijd dat café gesloten was gebruikt om alles op te knappen, maar nu kan het als verloren worden beschouwd. “Alles was onder andere opnieuw geschilderd. Nu moet alles eruit. De bar moet vervangen worden, alle apparatuur moet weg en de hele inboedel is niet meer bruikbaar. Ons horecahart huilt.”

Crowdfundingsactie

Naar verwachting kan de zaak pas weer open aan het einde van de zomer. Dat gaat een hoop geld kosten en daarom hebben vaste klanten Wilgert Kenting en Danny de Beer crowdfundingsactie opgezet.

“Dit is een scenario dat je niet bedenkt. We willen hem een steuntje in de rug geven”, zegt Wilgert. “Een brand komt nooit uit, maar tijdens deze coronatijd al helemaal niet”, vult Danny hem aan. “Het is een uniek café, dus we moeten er alles aan doen om ervoor te zorgen dat die open blijft.”

Inmiddels is er al ruim 4000 euro opgehaald.