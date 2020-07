Tabakswinkel van Allie en Gerrit moet weg om ruimte te maken voor grote supermarktketen

Een tabakswinkel in Groningen die al vijftig jaar klanten over de vloer krijgt moet plaatsmaken voor een supermarkt van Lidl. Niet alleen de eigenaren zijn daar verdrietig over, buurtbewoners ook omdat veel mensen er langskomen om een praatje te maken. Ze zijn een handtekeningenactie gestart.

Eigenaren Allie en Gerrit Knollema uit Groningen zijn boos en verdrietig. Zij willen helemaal niet weg van hun vertrouwde stek.

Allie: ”Het is verschrikkelijk, we zitten hier al 50 jaar en nu moeten we aan het einde van het jaar weg. We hebben de rechtszaak tegen de Lidl verloren. Het gaat over 50 vierkante meter, dus waar hebben we het over. Lidl wil niet eens met ons overleggen, zodat we er toch uit kunnen komen. Het is echt erg allemaal. Mijn zoons Jan en Peter die ook in het tabakswinkeltje werken zijn bij wijze van spreken hier geboren. Het is echt oneerlijk en je voelt je machteloos.”

Petitie

De buurtbewoners laten het daar niet bij zitten. Zij vinden het belachelijk dat het winkeltje moet sluiten terwijl die juist een belangrijke sociale functie heeft in de wijk. De bewoners zijn daarom nu is een petitie gestart om de tabakswinkel te behouden.

Een van de initiatiefnemer van de petitie, Richard Leugs, kwam al vanaf kinds af aan in het tabakswinkeltje en vindt het erg waardeloos dat het nu dreigt te verdwijnen. ”Het hoort gewoon in onze wijk. Het is een heel speciaal winkeltje met een sociale functie. Iedereen komt hier even een praatje maken. Het bestaat al 50 jaar! Dat mag toch niet zomaar verdwijnen?! Daarom zijn we met de buurt een petitie gestart”, vertelt Richard. Die loopt al goed, zegt hij verder. ”We hebben nu al zo’n 1200 handtekeningen en het loopt verder op.”

Hartverwarmend

Allie en Gerrit zijn overdonderd door alle fijne reacties uit de wijk. Allie: ”De reacties uit de wijk zijn echt hartverwarmend. Toen de buurtbewoners het hoorden dat we weg moeten, stond de hele wijk op zijn kop. De reacties zijn geweldig. Dat geeft je toch weer kracht om verder te gaan.”

Supermarktketen Lidl laat in een reactie weten dat de familie Knollema vrij is om hun bedrijf elders vort te kunnen zetten. ”We begrijpen dan ook niet waarom er een petitie is gestart om de supermarkt te weren van die plaats.”