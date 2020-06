Omwonenden van de Clazina Kouwenbergzoom in Rotterdam zijn gisteravond opgeschrikt door een dodelijke schietpartij waarbij een 58-jarige Rotterdammer om het leven kwam.

Tijdens de schietpartij, die rond 22.15 uur gebeurde, werd meerdere keren geschoten. Enkele omwonenden zagen het gebeuren. Bronnen melden dat het slachtoffer een bekende is van de politie. Hij zou eerder actief zijn geweest in het criminele milieu.

“Hij lag heel raar voorover”, zegt een mannelijke getuige. “Hij lag helemaal zo”, vertelt hij terwijl hij uitbeeldt hoe het slachtoffer met zijn arm voor zich uit op de grond lag. “En op het moment dat hij werd omgedraaid bloedde hij als een rund.”

Gerichte actie

Een andere omwonende denkt dat het geen willekeurig slachtoffer was. “Ik ken hem niet persoonlijk, maar hij woont hierachter.” Ook ziet ze de man regelmatig lopen met zijn hond. “Ze hebben zijn vrouw niet geraakt ook de hond niet die erbij liep, dus dan is het denk ik wel een gerichte actie is geweest.”

“Er was een blonde vrouw bij”, vertelt de eerste getuige verder. “Die was eigenlijk helemaal in shock. Ze wilde wel wat zeggen, maar dat kon ze niet. En de hond werd meteen door buurtbewoners meegenomen.”

Buurt op z’n kop

Een derde buurtbewoner laat weten dat de doodgeschoten man ‘een markante verschijning’ was. “Hij zal niet om zijn slechte adem vermoord zijn, dat geloof ik niet”, aldus de vrouw. Ook houdt ze een naar gevoel over aan de schietpartij. “Het is gewoon heel vervelend, want het zet de hele buurt op z’n kop en je wordt er toch een beetje angstig van.”