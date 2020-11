Buurt voelt zich onveilig na verwoestende plofkraak in Westervoort: 'Dit is al de tweede keer'

Twee keiharde explosies verwoestten in de nacht van zondag op maandag een pinautomaat en een deel van een supermarkt in Westervoort. Een half jaar geleden probeerden plofkrakers de pinautomaat van de SNS Bank aan de Broeklanden ook al op te blazen. Toen met minder succes. Buurtbewoners maken zich zorgen en willen dat de pinautomaat wordt weggehaald.

Een keihard knal en kort erna nog één. De explosies wekten de hele buurt en zorgden voor een enorme chaos. Brokstukken liggen tientallen meters verderop en even verderop is het glas uit een voordeur gesprongen. Ook hebben omwonenden roet in hun huis liggen vanwege het puin dat ronddwarrelt.

Pinautomaten weghalen

Uren later verzamelen omwonenden zich rondom de plek des onheils om de schade op te nemen. “We hoorden die keiharde knal en wisten meteen dat het de pinautomaat was”, vertelt een man uit de buurt. “Dit is de tweede keer al. De pannen liggen van het dak, het is vreselijk. Ze moeten die pinautomaten buiten weghalen.”

“Het was hard, zo ontzettend hard. Dit heb ik nog nooit gehoord”, vertelt een buurvrouw. “Ik hoop dat SNS het apparaat weghaalt, ik voel me niet veilig meer. En zoveel contact geld nemen mensen toch niet meer op?”

Omwonenden hebben vooral te doen met de nieuwe eigenaar van de Jumbo. Hij had de zaak net overgenomen, was nét klaar met verbouwen en zou deze week open gaan. “Het is zo sneu voor hem. Hij zit er net en zou vandaag weer open gaan”, aldus de vrouw de we spreken. Ook burgemeester Arend van Hout heeft met de man te doen. “Je gunt hem een betere start dan dit.” De schade is enorm, toch hoopt de ondernemer deze week weer open te gaan, laat Van Hout weten.

Daders op de vlucht

De burgemeester weet dat mensen in de buurt zich onveilig voelen. “Je vindt geen automaten meer onder huizen, dat is al redelijk veilig, maar het is natuurlijk alsnog vreselijk”, zegt hij. “Ik hoop dat ze de daders snel pakken.

Vermoedelijk drie daders in zwarte kleding zijn na de plofkraak in onbekende richting gevlucht op een scooter. Een van hen raakte mogelijk gewond door de explosie. Of zij iets hebben buitgemaakt, is nog niet bekend. De politie is naar de daders op zoek en hoopt ook op informatie van getuigen.