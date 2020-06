Anieke Heemstra is zaterdag samen met haar twee dochters de hond aan het uitlaten in IJsselstein als ze in een grasveld op een handjevol punaises staat. Een dag later blijkt het hele veld vol punaises liggen: een gerichte actie van een hondenhater.

“We waren bijna klaar met de wandeling toen we bij een lantaarnpaal punaises zagen liggen”, vertelt Heemstra woensdag aan Hart van Nederland. “Met de punt naar boven, dus toen dacht ik al van: hé vreemd.” Het gezin begint met het opruimen van de punaises, als op dat moment een politieauto langsrijdt. Anieke doet direct melding bij de agenten. “Maar ja, je denkt: het zal wel toeval zijn.” Als het gezin de volgende dag terugkeert naar het grasveld om te kijken of er nog wat ligt, blijkt het hele veld vol punaises te liggen. “Echt bizar veel”, vertelt Heemstra.

Doelbewuste actie

Heemstra gaat vanaf dat moment uit van doelbewuste, gerichte actie. “Het is een veldje waar veel honden lopen, dus dat was het eerste wat in me op kwam. Ik zou geen andere reden weten.” Tijdens het opruimen besluit Anieke om toch de politie te bellen. “Die hadden wel zoiets van: dit moeten we in de gaten houden, want dit wel echt bewust gedaan.”

Om andere hondeneigenaren uit de buurt te waarschuwen, besluit Heemstra een bericht te plaatsen op een lokale Facebook-pagina waarin ze waarschuwt voor de punaises. “Ik denk dat die boodschap overgekomen is”, zegt Heemstra. Sinds haar oproep zijn in het grasveld geen nieuwe punaises meer gevonden.

Hondenpoep de boosdoener

Heemstra vermoedt dat de actie van de ‘hondenhater’ mogelijk voortkomt uit frustratie over hondenpoep op het veld. “Ik snap die klacht, want je ziet het echt wel vaker liggen en ik irriteer me daar ook aan. Ik ben een hondenbezitter en ruim het wel altijd op, dus dan schaam ik me als het er ligt. Dus ik snap de frustratie, maar deze actie is helemaal verkeerd. Dit is gewoon schandalig.”

De punaises zijn ook nog eens levensgevaarlijk voor de viervoeters. “Er zijn echt veel jonge hondjes hier in de buurt en die pakken echt alles nog op en slikken het ook in.”