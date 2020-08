Bewoners van de Kwekersstraat in Amersfoort zijn behoorlijk geschrokken van de man die woensdag stenen en flessen vanaf een dak naar beneden gooide. Veel omwonenden voelden zich onveilig en hebben schade opgelopen, vertellen ze aan Hart van Nederland.

Volgens de politie kreeg de man een conflict met iemand, waarna hij vervolgens het dak op rende en agressief werd. Agenten die ter plaatse waren werden bekogeld met stenen en flessen. Uiteindelijk kon de man ingerekend worden door een arrestatieteam. Zijn motief is nog onduidelijk.

‘Stenen door mijn raam’

Een van de bewoners was aan het slapen toen het incident gebeurde. “Opeens hoorde ik iemand buiten schreeuwen. Hij begon met stenen te gooien die een voor een door mijn ramen heen gingen.”

De man kon niet anders dan binnen blijven wachten. “Ik schrok ervan en durfde niet naar buiten te gaan. Ik heb toen in mijn woonkamer gewacht tot de politie er was.”

‘Het was heel eng’

Een buurvrouw zag de stenengooier even daarvoor vanuit haar woning. Net voordat zij en haar man weg wilden gaan, riep de politie hen op om binnen te blijven. “Mijn man vroeg de agenten wat er aan de hand was. Toen keken we op het dak en zagen we hem.”

Volgens de vrouw maakte de man nog even contact met hen. “Hij zei tegen ons: ik doe jullie niets hoor.” Daarna ging hij weg, vervolgt ze. “Maar hij bleef op en neer lopen en klopte op onze voordeur met een ijzer. Ook gooide hij stenen tegen de lift. Het was heel eng.”

‘Niet van hem gewend’

Een andere bewoner zag het tafereel ook vanuit haar woning. “Hij liep te springen op het dak, gooide met stenen en maakte dingen kapot.” De stenen vlogen om haar oren. “Zoiets had ik nog nooit meegemaakt.”

De vrouw is zichtbaar aangeslagen door het incident, vooral omdat ze de man kent. “Het is mijn buurman”, zegt ze, “maar ik weet niet waarom hij zo deed. Dit gedrag ben ik echt niet van hem gewend.”