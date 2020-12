Buschauffeur overleden en twee passagiers gewond bij eenzijdig ongeluk in Weidum

Een buschauffeur van een passagiersbus is zaterdagavond om het leven gekomen. Dat gebeurde rond 20.00 uur bij een eenzijdig ongeluk in het Friese Weidum. Door nog onbekende reden raakte de bus van de weg en kwam in de sloot terecht. In de bus zaten op het moment van het ongeluk vier passagiers, twee van hen raakte lichtgewond.

Na het ongeluk rukten meerdere hulpdiensten uit om te assisteren bij het ongeluk. Volgens de politie mocht hulp voor de chauffeur niet meer baten. De brandweer heeft de passagiers kunnen bevrijden uit de bus.

Werk aan het spoor

De tourbus werd ingezet door vervoersbedrijf Arrivia als vervangend vervoer. Dit omdat er tussen Leeuwarden en Stavoren aan het spoor wordt gewerkt.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.

Beeld: Noormannen