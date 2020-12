Een inbreker is op heterdaad betrapt toen hij ‘aan het werk’ was in een woning aan de Haydnlaan in Breda. Een oplettende buurtbewoner spotte de man in het huis en voelde nattigheid.

Hij vermoedde al dat de bewoners niet thuis waren en dat de man een inbreker was. De buurtbewoner checkte dit telefonisch bij de bewoners en inderdaad: zij waren niet thuis. De bewoners snelden naar huis en samen met de oplettende buur omsingelden ze de woning. Toen de inbreker naar buiten kwam en naar zijn auto wilde lopen, probeerden ze hem tegen te houden maar tevergeefs: de inbreker wist met hoge snelheid weg te rijden.

Klemgereden

Meerdere eenheden van de politie kamden de omgeving uit op zoek naar de auto en op het IJsselplein was het raak. De inbreker, een man van 51 jaar, werd klemgereden en aangehouden. Hij bleek ook een kleine hoeveelheid harddrugs op zak te hebben. Of hij in de woning iets buit heeft gemaakt is op dit moment nog niet duidelijk, aldus de politie. De man zit vast voor verder onderzoek.