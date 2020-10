Trending #Burgeroorlog zorgt voor hilarische Twitterberichten

Een simpel Facebookbericht over het begin van een Nederlandse burgeroorlog heeft dinsdagochtend tot een trending hashtag op Twitter geleid. De hashtag wordt vooral gedomineerd door mensen die er de spot mee drijven.

Het oorspronkelijke bericht, waarin gewaarschuwd wordt voor de burgeroorlog, werd twee dagen geleden geplaatst op Facebook door een man uit Schinveld. Het bericht werd opgepikt door iemand op twitter die er de hashtag burgeroorlog van maakte.

Onder deze hashtag ging het dinsdagochtend los. De meeste Twitteraars nemen de burgeroorlog letterlijk en vragen zich dan ook af wie er gaat winnen: de McDonalds of de Burger King. Andere hopen na afloop met een “volle buik” thuisgebracht te worden of vragen om uitstel omdat het gaat regenen.

Tekst gaat verder onder Twitterberichten:

Die #burgeroorlog van vanavond… is dat met of zonder mondkapje? — Karin (@gewoonik_68) October 27, 2020

Ik verveelde me dus ging even hier kijken. Met de #burgeroorlog vermaak ik mij wel even. 😂

Wat een creativitet🤣.

Ben trouwens wel benieuwd wie er gaat winnen. Is er al een poule waar ik geld kan inzetten? — Anoesjka (@NoesjeP) October 27, 2020

Coronaspoedwet

Ondanks dat er in het Facebookbericht niets gezegd wordt over het waarom van de burgeroorlog, lijkt het te maken te hebben met de verschillende demonstraties die er voor dinsdag gepland staan. De demonstraties worden gehouden tegen de tijdelijke coronaspoedwet. De Eerste Kamer stemt daar dinsdagmiddag over.

Lees ook: Vandaag stemt de Eerste Kamer over coronaspoedwet: dit is alles wat je moet weten

De afgelopen weken is er veel kritiek geweest op de tijdelijke wet. Tegenstanders van de wet vreesden dat de wet verregaande maatregelen mogelijk zou maken. Zo was er de angst dat controle achter de voordeur mogelijk zou worden, dat het houden van 1,5 meter afstand wettelijk verplicht zou worden en dat gebruik van de CoronaMelder-app zou worden verplicht. Al deze punten staan niet in de uiteindelijke spoedwet.

Dinsdagavond is bij SBS6 vanaf 18:58 uur een extra uitzending van Hart van Nederland en de persconferentie met premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge te zien.