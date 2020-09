Burgemeester sluit Café De Passage in Wezep na steekpartij met meerdere gewonden

Café De Passage in het Gelderse Wezep, waar een vechtpartij vrijdagavond uitmondde in een steekpartij met meerdere gewonden, is op last van burgemeester Tanja-Haseloop-Amsing van de gemeente Oldebroek gesloten. Aanstaande woensdag wordt bekeken of het café weer open kan.

In het café ontstond vrijdagavond een grote vechtpartij. “We hebben een melding gekregen van een steekpartij bij een café aan de Zuiderzeestraatweg in Wezep. Daar bleek bij het café een vechtpartij ontstaan te zijn, waarbij ook gestoken is”, vertelt politiewoordvoerder Sigrid Passchier zaterdag aan Hart van Nederland. “Twee personen zijn bij het steekincident gewond geraakt en nog drie anderen zijn gewond geraakt bij de vechtpartij.”

Kaken op elkaar

Alle vijf de slachtoffers zijn na het incident overgebracht naar het ziekenhuis. Een aantal van hen ligt daar nog steeds. Over de toedracht van de vechtpartij is weinig bekend. Het politieonderzoek is in volle gang en in het dorp houden inwoners de kaken stijf op elkaar. “Als je al met een mes op zak naar een café gaat, dan heb je al niet de goede mindset, volgens mij. Dan ben je ergens op uit,” vertelt een man voor de camera van Hart van Nederland.

Een jongen op een scooter wil er “weinig woorden aan vuilmaken”. “Wat moet je ervan zeggen? Het is niet meer zo veilig hier zo, eigenlijk. Je moet gewoon goed opletten,” zegt hij. “Een vechtpartij komt nog weleens voor, maar dat je wapens gaat trekken vind ik echt te ver gaan”, vult het meisje naast hem aan. “Ik vind het heel erg en hoop dat het goed gaat met de slachtoffers.”

Ruzie tussen groepen

In het dorp gaan geruchten rond dat een ruzie tussen twee groepen ten grondslag ligt aan de vechtpartij. “Wij hebben die geluiden ook gehoord,” zegt Passchier. “Daarom is het ook belangrijk dat als mensen meer informatie hebben of beelden hebben, dat ze dat mensen delen. Dat kan ook via Meld Misdaad Anoniem via 0900-7000.”

Naar aanleiding van de vechtpartij is een 34-jarige man uit Hattem aangehouden. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.