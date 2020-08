Burgemeester Halsema bezoekt straat in Amsterdam na dubbele schietpartij: 'Mensen zijn heel ongerust'

Burgemeester Femke Halsema heeft woensdag een bezoek gebracht aan de Vechtstraat in Amsterdam. In die straat vonden in twee dagen tijd twee schietpartijen plaats, waarbij twee mannen gewond raakten. Mensen in de buurt maken zich ongerust na de twee incidenten.

“Elk incident is er één teveel en elke vorm van geweld is onacceptabel, maar twee keer in één straat binnen 24 uur maakt mensen heel bezorgd die hier wonen”, aldus Halsema tegenover Hart van Nederland.

Ernstige zorgen

Halsema sprak tijdens haar bezoek met verschillende bewoners die zich volgens haar ernstige zorgen maken over hun veiligheid. De burgemeester wil op korte termijn gaan kijken naar maatregelen waarmee de veiligheid in de straat kan worden gewaarborgd. Over de precieze invulling daarvan kon Halsema op dit moment nog niets zeggen.

“Het belangrijkste is dat het politieonderzoek voluit kan gaan en dat iets oplevert.” In de straat staat sinds woensdag een mobiele post van de gemeente. Politieagenten en gemeentewerkers bieden bij de post een luisterend oor voor vragen en zorgen van buurbewoners. “Die komen dan ook bij terecht”, aldus Halsema.

Twee schietpartijen

Bij de schietpartij van dinsdag raakte de 23-jarige Danzel S. ernstig gewond. De man staat ook wel bekend als rapper Bigidagoe uit de Amsterdamse wijk Holendrecht.

Woensdagochtend raakte opnieuw man gewond bij een schietpartij in de Vechtstraat. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert buiten levensgevaar. De identiteit van die man is nog niet bekend.