Rotterdamse burgemeester Aboutaleb geopereerd aan zijn schildklier

Ahmed Aboutaleb heeft tijdelijk zijn taken als burgemeester van Rotterdam neergelegd. De 59-jarige burgervader is dinsdag geopereerd aan een aandoening aan zijn schildklier en moet daarvan herstellen.

Aboutaleb voelt zich naar omstandigheden goed, meldt zijn woordvoerster. Volgens haar is de operatie in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam succesvol verlopen. De burgermeester verwacht half januari weer aan de slag te gaan. Hij begint dan ook aan zijn derde termijn in de havenstad.

Wethouder Bert Wijbenga neemt als locoburgemeester voorlopig de taken van Aboutaleb waar. Als burgemeester van Rotterdam is Aboutaleb is ook voorzitter van de veiligheidsregio, die rol wordt tijdelijk overgenomen door burgemeester Cor Lamers van Schiedam.

Het is dit jaar niet de eerste tegenslag voor Aboutaleb als het om zijn gezondheid gaat. In oktober testte de burgemeester positief op corona. In een video vertelde hij dat last had kreeg van “snijdende buikpijn” en zich daarom liet testen. Later had hij nog last van “wat spierpijn en een lichte verkoudheid”.

Redactie/ANP