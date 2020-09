De bewoners van de Zaandamse Ringweg, waar dinsdagavond opnieuw een explosie bij een woning is geweest, zijn enorm geschrokken. Met de vorige knal nog vers in het geheugen werd de buurt rond 23.15 uur opnieuw opgeschrikt door een nieuwe klap. Tegen Hart van Nederland zeggen omwonenden dat de oorzaak ligt bij een ruzie tussen twee vloggers.

De vorige explosie, die vorige week dinsdag plaatsvond, was wel harder dan die van gisteravond. Maar dat maakt voor bovenbuurman Jordan niet uit: “Het is triest. Er wonen hier kinderen, het is een kindvriendelijke buurt. Voor hetzelfde geld ligt bij ons ook een gevel af, bij wijze van spreken.”

Hij heeft de nodige signalen opgevangen uit zijn omgeving: “Er heerst angst onder de buren, en bij mijn partner. Bij mij niet zozeer, maar wel zeer veel zorg.” Jordan is van mening dat de politie en mogelijk ook de gemeente hier actie op moeten ondernemen.

Ruzie tussen vloggers

Aan de incidenten met de explosies lijkt een ruzie tussen twee vloggers vooraf te zijn gegaan. De politie kan dit niet bevestigen, maar Jordan heeft wel een en ander vernomen: “Schijnbaar is er een vloggersrel gaande.” De moeder van één van die vloggers zou op het adres wonen dat nu tot tweemaal toe getroffen is.

“Dit soort dingen gebeuren in bepaalde circuits”, stelt Jordan, om zich dan direct tot de vloggers te wenden. “Ik doe echt wel een dringend beroep op jullie: laat die mensen met rust, of los het op een andere manier op. Maar breng niet ook de buurt in gevaar, waar kinderen wonen en waar angst heerst.” Hij zegt de onderburen te kennen, mensen die volgens hem “geen vlieg kwaad doen”. En hij gaat bij de gemeente pleiten voor cameratoezicht.

Angstig

“Wat moet je zeggen. Het is gewoon heel erg angstig”, zegt een buurvrouw die vlak naast het getroffen huis woont. Ze heeft zelf gelukkig geen schade. “Binnen acht dagen nog een tweede bom. Het is gewoon een waarschuwing. Ik vind dat er stappen moeten worden ondernomen. Desnoods moeten deze mensen ergens worden ondergebracht.”

Ze wil niets zeggen over de ruzie tussen de vloggers, behalve dat ze de verhalen heeft gehoord. Een buurman een paar woningen verderop zegt diezelfde signalen te hebben opgevangen. “Het is wel een soort wilde westen.” Er wonen volgens hem een hoop kleine kinderen in de straat: “die schrikken zich kapot. Ze worden wakker, en voelen zich niet meer veilig…”