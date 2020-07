De schrik zit er goed in bij bewoners van een flat aan de Waalstraat in Alkmaar. Donderdagavond stak hun buurvrouw haar eigen woning in in brand, waarna de flat moest worden ontruimd. Buren hopen dan ook dat ze niet terugkomt

Buurvrouw White leeft al langer in angst,vertelt ze vrijdag aan Hart van Nederland. “Ik zei laatst nog: dit gaat echt een keer foutlopen. Dit kan gewoon niet. Ik woon hier met mijn vijf kinderen.”

Uiteindelijk kwam Alison met de schrik vrij en liep haar woning weinig schade op, maar volgens haar had het “heel anders kunnen aflopen”. Het appartement van de buurvrouw is door de brand wel flink beschadigd.

‘Flink in de war’

Meerdere flatbewoners werden eerder op de avond door de vrouw om een hamer gevraagd. “Ze wilde haar eigen raam inslaan”, zegt bewoonster Marja de Graaf. Het was volgens haar duidelijk dat ze flink in de war was. Marja had daarvoor al een brandlucht geroken en toen bleek de vrouw buiten iets in de brand te hebben gestoken. Ook zag ze dat haar buurvrouw flink in paniek was.

Lees ook: Jeroen Zwaal was een verwarde man, maar is compleet hersteld en helpt nu anderen

Alison weet te vertellen dat de vrouw inwoont bij haar twee zoons. “Ze is warrig en wordt soms opgenomen en komt dan weer thuis.” Donderdagavond merkte ze ook al vreemd gedrag op. Haar buurvrouw bleef maar op de gang staan en dus besloot Alison haar goed in de gaten te houden. Volgens Marja zei de vrouw even later “dat ze die hele flat in de brand had gestoken”.

‘Niet meer terug’

Het Noordhollands Dagblad meldt dat de vrouw na het incident is aangehouden voor brandstichting. De flatbewoners hopen eigenlijk dat ze niet meer terugkomt. “Misschien kan ze nu professionele hulp krijgen”, zegt Marja. “Ik gun haar die hulp. Elke Nederlander heeft daar recht op.”

Beeld ter illustratie via Google Streetview