Kitten Bulu met luchtbuks beschoten in Amersfoort: na heftige operatie nu op de IC

Bulu, een kitten van zes maanden oud, is zondag in Amersfoort beschoten met een luchtbuks. Dat laat baasje Ann Vandevelde weten aan het AD. Na een operatie van ruim vijf uur, ligt de poes nog altijd op de IC van het dierenziekenhuis in Utrecht.

Het poesje was nog geen uur van huis toen het gebeurd moet zijn. “Toen ze rond 18:00 uur thuiskwam, was ze gewond”, vertelt een aangeslagen Vandevelde. “Ze werd heel ziek, begon over te geven en kreeg diarree.”

Lees ook: Kat Sjef komt op trieste wijze aan zijn einde, dierenambulance geschokt: ‘Hij was helemaal ontveld’

Beschoten

Snel haast Vandevelde zich met Bulu naar de dierenarts. Het blijkt helemaal mis: een kogel is in Bulu’s rug terechtgekomen en heeft haar darmen beschadigd. Wat volgt is een operatie van ruim vijf uur, waarbij een deel van haar darmen worden weggehaald. “Deze hele week moet Bulu nog op de IC in Utrecht blijven”, vertelt het baasje aan het AD. “Deze nacht kwam ze in ieder geval goed door.”

Vandevelde verwacht dat haar kitten niet ver van haar huis beschoten is. “Wij wonen in de buurt van de Van Marnixlaan en veel verder dan de Vondellaan gaat ze niet”, vertelt het baasje. “Het idee dat er mensen in onze buurt rondlopen die dit doen, vind ik vreselijk.”

Foto ter illustratie