Bulgaarse vrouw berooft nietsvermoedende man van gouden ketting op straat

De politie in Velp in Gelderland heeft zaterdag vijf mensen aangehouden die betrokken waren bij de diefstal van een gouden ketting.

Het slachtoffer, een man, was zijn ketting verloren na een vreemde ontmoeting met een vrouw in een grijze BMW.

Gebrekkig Duits

Zaterdagmorgen loopt de man op de Noorder Parallelweg als hij wordt aangesproken door een vrouw in een grijze BMW. In gebrekkig Duits vroeg zij of de man naar de weg naar het ziekenhuis. Vervolgens stapte zij uit de auto om de man te omhelzen. Hij duwde de vrouw weg omdat hij het niet helemaal vertrouwde. Zijn gevoel bleek te kloppen.

Na de omhelzing stapte de vrouw weer in de wagen en reed weg. Op dat moment merkte de man op de zijn gouden ketting niet meer om zijn nek hing. Wel lag er een andere ketting op de grond. Na een korte inspectie bleek dat het een neppe gouden ketting te zijn.

Auto in beslag genomen

Na de ontmoeting met de vrouw sloeg de man alarm bij de politie. Agenten zagen later op de dag dezelfde auto staan op de Hoofdstraat in Velp. In de auto zaten vijf mensen uit Bulgarije, zij zijn allemaal aangehouden. Het voertuig is in beslag genomen.

De politie zoekt getuigen van de diefstal. Wie iets gezien heeft, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie. Niet alleen in Velp worden er gouden kettingen gestolen. Ook in Bunschoten, Driebergen, Leusden en Hoevelaken was het de afgelopen tijd raak.

