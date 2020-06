Fanatieke buizerd heeft het gemunt op hardlopers in Aalten

Alle vogels zijn aan hun nesten begonnen, zoals ieder voorjaar. In Aalten in de Achterhoek merken ze dat dit jaar goed. Een buizerd in de buurt van de Boterdijk is zó fanatiek bezig om zijn nest te verdedigen, dat voorbijgangers al weken worden aangevallen.

Trudy te Dorsthorst runt Camping Goorzicht, vlak naast het nest van de buizerd. Ook zelf maakte ze tijdens het wandelen al kennis met de nieuwe buur. “De eerste keer vloog ‘ie vlak over me heen, maar toen had ik er nog niet veel erg in. Maar bij de tweede keer ben ik echt geraakt. Het was niet dat het bloed eraf droop, maar er zat wel wat in mijn haar. Mijn man heeft het schoongemaakt. Het deed echt pijn. Het dreunde, zeg maar.”

Territorium

Inmiddels heeft ze de vogel op meerdere plekken gezien. “Op 200 meter van de camping, maar ook in de straat even verderop. We waarschuwen de campinggasten ook. Ik wil niet dat iemand wordt aangevallen. Maar die vogel doet ook maar zijn best om het nest te verdedigen.”

Ab Kreunen van Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek beaamt dat het gaat om territoriaal gedrag. “De mensen komen in zijn gebied. Wat wij agressief gedrag noemen, is puur ter bescherming van zijn jongen. Het zijn dan ook vooral hardlopers die doelwit zijn, waarschijnlijk omdat zij sneller voortbewegen.”

Geen agressieve vogel

Dat hebben de leden van Loopgroep Zandloper ook gemerkt. Meerderen van hen zijn al belaagd door de roofvogel. Henk Mengers van de loopgroep laat weten dat ze daarom voorlopig een andere route verkiezen. “We zijn als lopers onderdeel van de natuur, we hebben daar rekening mee te houden. Het gaat ons om het bewegen, niet om de snelste tijd. Het is geen agressief beest, die buizerd beschermt gewoon zijn nest. Dus we passen ons aan.”

“Een buizerd is helemaal geen agressieve vogel, we hebben veel agressievere vogels in de Achterhoek”, zegt ook vogelkenner Kreunen. “Het zijn slome aaseters. We volgen ze als vogelgroep al jaren intensief. Daarbij klimmen we ook in bomen en komen we dus veel dichterbij het nest. Ze zijn dan wel gealarmeerd, maar we zijn daarbij nog nooit aangevallen.”

Petje met ogen

Waarom haalt deze buizerd dan toch regelmatig uit? “Ik denk dat het de reactie van het individu is”, aldus Kreunen. “Vlak bij de camping is het natuurlijk best druk. Dus of je went daaraan, of je doet soms een poging om indringers te verjagen. Maar dat is natuurlijk interpretatie, want ik heb de vogel zelf niet gesproken.”

Henk Mengers heeft nog een goede tip voor mensen die toch langs een buizerdnest moeten. Volgens hem valt de vogel nooit aan als je hem aankijkt, alleen van achteren. Daarom heeft hij speciaal zijn pet versierd met een paar ogen aan de achterkant.