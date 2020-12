'Bruine vloot' steeds dieper in de financiële problemen: 'We wachten nog steeds op steun'

De eigenaren van ongeveer vierhonderd historische schepen – de zogenaamde ‘bruine vloot’ – wachten nog steeds op de door het kabinet beloofde financiële steun. Het kabinet stelde in augustus vijftien miljoen euro beschikbaar voor deze beroepsgroep. Maar de schippers hebben hier nog niets van gezien.

De bruine vloot is volledig afhankelijk van betalende passagiers en die konden ze het afgelopen jaar door de coronacrisis niet of nauwelijks aan boord nemen. Maar aangezien het onderhoud aan de historische schepen en dus de kosten altijd doorloopt, is financiële steun hard nodig. Maar vooralsnog blijft die overheidssteun uit.

Misgelopen inkomsten

En dat merken ze onder andere bij de stichting Huizer Botters. Secretaris Frans Kolk legt uit: “Zoals bekend mochten we weinig dit jaar en zijn alle (grote) evenementen als Sail afgelast, dus dat hakt er financieel wel in. Wij hebben vier botters en een vissermanschouw. Ik schat dat wij zo’n 80.000 euro aan inkomsten zijn misgelopen.”

“Dat de Huizer botters het hoofd toch boven water weten te houden, komt vooral omdat alle medewerkers van de stichting vrijwilliger zijn”, vertelt Kolk. “Ook de huur van de werf hoeft de stichting voorlopig niet te betalen. Andere kosten, zoals het aanschaffen van nieuw hout voor de botters, lopen wel gewoon door.

Spakenburg

Ook bij stichting Behoud Museumhaven Spakenburg stijgt het water langzaam maar zeker tot aan de lippen. “We hebben hier veertig schepen die jaarlijks gemiddeld 15.000 euro aan onderhoud nodig hebben. Inkomsten zijn er niet of nauwelijks dit jaar, dus reken maar uit. We tikken al bijna een half miljoen aan misgelopen inkomsten aan,” aldus voorzitter Marc Schoonebeek.

Schoonebeek denkt dat de stichting wel zal blijven bestaan, maar “het nijpende is dat er een enorme achterstand gaat ontstaan in onderhoud en restauratie van de schepen.” Schoonebeek hoopt dan ook dat er snel geld vrij zal komen, maar makkelijk is het niet: “Er vinden nu gesprekken plaats met gemeente en provincie. De wil is er ook wel bij de provincie, maar het is ingewikkeld. Het ene schip is particulier eigendom, de ander zit in een bv. Dat maakt het al lastig.”