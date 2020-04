Volgend jaar trouwen en tóch nu al je droomjurk passen? Het kan met de 'corona cube'

Voor veel aanstaande bruiden is het passen van de jurk een magisch moment. Niet alleen het uitzoeken is belangrijk, ook moet alles goed zitten voor de perfecte dag. Toch valt dat in de anderhalvemetersamenleving niet mee. Een bruidszaak in Almere heeft daar nu iets op bedacht: de ‘corona cube’.

Nadat Elma van Putten en Yvette Draaijer van Hartenvrouw Bruidsmode hun zaak door de coronacrisis zagen leeglopen gebruikten ze de nodige creativiteit om met een oplossing te komen. Met als resultaat de ‘corona cube’, een soort koker.

In deze doorzichtige koker staat een winkelmedewerker, die de handen in twee gaten kan steken om zo dichtbij de toekomstige bruid te komen. “Om de hoek zit een lampenwinkel en die heeft het model gemaakt. Eigenlijk is het gewoon een soort grote lampenkap. Het werkt erg goed”, vertelt Elma aan Hart van Nederland.

Trouwen tijdens corona

Veel bruidsparen hebben hun trouwerij vanwege de corona-uitbraak uitgesteld naar volgend jaar. Maar omdat het maanden duurt voordat een bruidsjurk klaar is, zijn vrouwen nu al op zoek naar hun droomjurk. Een van hen is Saskia. Het liefst zou ze dit jaar nog willen trouwen op 12 augustus, omdat ze op die dag acht jaar samen is met haar vriend.

Ze vindt het erg belangrijk om de perfecte jurk te vinden. Ook Saskia is daarom enthousiast over ‘het nieuwe passen’. “Ik heb niet het gevoel dat ik besmet kan raken. De verkoopster zit afgeschermd en kan toch mijn jurk aantrekken zonder dat ze met mij in contact komt.”

Ook voor kappers?

De corona cube blijkt een succes te zijn, want veel andere bruidszaken vragen naar de bijzondere uitvinding. Op dit moment zijn Elma en Yvette zelfs aan het brainstormen of de koker ook gebruikt kan worden bij kappers. “Je kunt het materiaal misschien flexibeler maken, waardoor het makkelijker bewegen is”, denkt Yvette.