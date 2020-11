Brugklassers maken vlog om achtste groepers te helpen met middelbare schoolkeuze

Middelbare school De Schans heeft een inventief idee bedacht om achtste groepers te helpen met de keuze voor een middelbare school. Dit jaar zetten ze vier brugklassers in die via vlogs laten zien waarom hun school zo leuk is.

“Normaal doen we open dagen en laten we kinderen uit groep 7 en 8 langskomen. Dan proeven ze hoe het gaat. Maar door corona werd het lastig, dus toen hebben we vier brugklasleerlingen te laten vloggen”, vertelt woordvoerder Marianne de Bruijn trots.

Professionele vlogs

De Schans huurde een professionele cameraman in om alles zo goed mogelijk vast te leggen. Ze doen interviews met docenten, klasgenootjes en bovenbouwleerlingen. “Maar ook laten ze de populaire Jerusalema challenge zien”, zegt De Bruijn over een bekende dans die nu veel door kinderen wordt uitgevoerd op social media.

Veel open dagen van middelbare scholen gaan niet door of worden anders ingevuld dit jaar. Ook bij De Schans houden ze hier rekening mee. “Iedere woensdag laten we drie groepjes van tien kinderen komen. In carrouselvorm. In januari starten de VIP-open dagen, dan mag een klein aantal ouders met de kinderen een kijkje nemen.”