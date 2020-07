Een bejaarde bromfietser heeft maandagochtend meerdere botbreuken opgelopen bij een mishandeling in het Brabantse Oisterwijk. De politie is op zoek naar de dader, een jonge fietser.

De twee weggebruikers kregen het ‘s ochtends eerst mondeling aan de stok op het fietspad van de Moergestelseweg. Later kwamen ze elkaar weer tegen, toen de bromfietser moest wachten voor de slagbomen bij het spoor. De fietser duwde de bromfietser omver, waarbij de man ook nog eens zijn voertuig over zich kreeg. Daarna mishandelde hij hem verder, voordat hij uiteindelijk wegfietste in de richting van de supermarkt Nettorama.

Signalement

De politie is een onderzoek gestart naar de jonge fietser. Het gaat om een witte man met kort donker haar. Hij droeg een lichtblauwe trui, met daaronder mogelijk een wit overhemd en had verder een lichtblauwe of grijze broek aan. De verdachte had een donkere rugzak en reed op een donkere fiets met kleine wielen, mogelijk een vouwfiets. Er is een foto gemaakt van de fietser. De politie waarschuwt, dat als de jonge man zich niet meldt, zijn foto openbaar gemaakt kan worden.

Getuigen die meer informatie hebben over de mishandeling kunnen zich melden bij de politie. Die zoekt specifiek naar twee mannen in een groene bestelbus, die het slachtoffer na de mishandeling hebben geholpen. Ook camerabeelden van het incident of de verdachte zijn welkom.

ANP