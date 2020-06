Politie stuit op bromfietser met 'zo'n grote bult dat paard er jaloers op zou zijn'

“ZO JIJ BENT GROOT GESCHAPEN!” Zo begint een facebookbericht van politie Zaanstreek, waarin weer een bijzonder avontuur wordt beschreven.

De politie is maandag bezig met een algemene controle op bromfietsen omdat het tegenwoordig steeds vaker voorkomt dat mensen zo’n ding besturen zonder dat ze een rijbewijs hebben. Zo werd ook een man van twintig jaar aangehouden, die inderdaad geen rijbewijs bij zich had. Wat hij wél op zak had, loog er niet om…

Bult

Tijdens het uitschrijven van de boete zat de jongen namelijk steeds met zijn handen aan zijn kruis. “Dit trok onze aandacht”, aldus de politie. Ze inspecteerden het kruis nader en zagen “zo’n grote bult dat een gemiddeld paard er jaloers op zou zijn”.

Maar de paarden in het land kunnen opgelucht ademhalen, de bult bleek veroorzaakt door een grote zak met henneptoppen die de man in zijn boxershort had gepropt.

Omdat de bult waarschijnlijk bedoeld was voor de illegale drugshandel, werd de man aangehouden en is meegenomen naar het bureau voor verhoor.

