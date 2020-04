'Buurtcomité' in brief aan makelaar: 'Buitenlanders, anders getinten en asocialen niet welkom'

De aan een Schiedamse makelaar gerichte brief heeft in ‘s Gravendeel voor veel opschudding gezorgd. In de brief meldt een anonieme buurtbewoner namelijk dat ‘buitenlanders, andersgetinten en asocialen’ niet welkom zijn om een woning te betrekken in de Damaststraat.

De brief is ondertekend door ‘Het buurtcomité’. De verzender schrijft omdat hij Diogo dos Santos van Santos Makelaardij uit Schiedam zou hebben gezien toen hij een bezichtiging deed bij een woning aan de Damaststraat. “Van de week zag ik vanuit mijn woning dat jullie met twee bruin getinte mensen een huisbezichtiging deden. Dit is door meerdere mensen gezien. Onze buurt is een sociale, gezellige buurt. Dit willen we graag zo houden”, aldus de schrijver van de brief.

Buitenlanders en anders getinte mensen

En verder: “Daarom zullen wij als buurt ook niet buitenlanders, anders getinte mensen of asocialen met open armen ontvangen. Ik hoop dat u hiermee rekening kan houden en begrip op kan brengen. De buurt was al verheugd dat de Portugezen weggingen.” De schrijver doelt hiermee op het pas verhuisde stel uit Portugal, dat terugkeerde naar hun thuisland.

Buurtbewoners geschokt

Hart van Nederland sprak zaterdag met buurtbewoners, die enorm geschokt zijn door de brief. Ze herkennen zich niet in de brief, “er is niet eens een buurtcomité”. Over het Portugese stel dat in de buurt wonen zeggen ze: “Dat waren enorm aardige mensen. Ze zijn helaas terug verhuisd naar Portugal omdat ze heimwee hadden.”

Makelaar Diogo Dos Santos wist niet wat hij las toen hij de brief opende. “Ik kreeg de brief per post binnen, een maandje geleden. Eerst dacht ik dat het een grap was, je gelooft het eerst niet. Ik heb meteen de eigenaar gebeld en gevraagd wat hij in godsnaam heeft gedaan dat deze mensen zo’n brief sturen. Hij was ook verbaasd.”

Reactie burgemeester

Ook de burgemeester van Hoeksche Waard, Bram van Hemmen, heeft zaterdag zijn afschuw uitgesproken op Twitter. “Wat een rare brief, alsof ‘s Gravendeel een achtergebleven gebied is. Volgende week ga ik eens buurten in die straat, hopelijk is men dan net zo openhartig.”