Brandweer redt man en hond uit woning na brandmelding in Den Bosch

Een man en zijn hond zijn woensdagochtend door de brandweer uit hun huis aan de Smaragd in Den Bosch gered na een brandmelding die door oplettende buren was gemaakt. De buren roken een brandlucht en zagen rook en schakelden meteen de hulpdiensten in.

De brandweer kwam via de achterkant van de woning het pand binnen, dat op dat moment vol rook stond. De bewoner was op de bank in slaap gevallen en werd samen met zijn hond de rokerige woning uit geholpen. Al snel bleek dat er geen sprake was van brand maar dat de rook het gevolg was van een vergeten pan op het vuur.

Rook ingeademd

Zowel de man als zijn hond hebben rook ingeademd. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht, zijn hond kreeg van de buren en ambulancemedewerkers wat water om te drinken. De hond maakt het goed.

De brandweer heeft de woning na de brand geventileerd.

Beeld: Meesters Multi Media