Door een brand bij voetbalvereniging S.C.S. Wanica Star in Den Haag is in de nacht van dinsdag op woensdag de sportkantine volledig uitgebrand. De politie vermoedt dat het vuur is aangestoken.

De vlammenzee ontstond waarschijnlijk rond 2.30 uur in het clubgebouw op sportpark Escamp. Een kwartier later kwam de melding binnen bij de hulpdiensten. De brandweer kon de brand blussen, maar het kantinegebouw is volledig uitgebrand.

De politie doet onderzoek bij voetbalvereniging S.C.S. Wanica Star. Een week geleden werd er ook al ingebroken in het clubgebouw. Er zijn dan ook vermoedens dat het om brandstichting gaat. Mensen die meer weten over de brand worden opgeroepen contact op te nemen via telefoonnummer 0900-8844, of anoniem via 0800-7000.

Beeld: Regio15.nl