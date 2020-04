Weer zendmast in de fik, deze keer in Standdaarbuiten

Woensdagavond laat heeft er opnieuw een brand gewoed in een zendmast. Deze keer was het raak in het Brabantse dorp Standdaarbuiten. Het vuur is geblust.

De brand bij de zendmast aan de Langeweg-Noord werd rond 23.25 uur gemeld. De brandweer rukte met meerdere wagens uit, ter plekke bleek het om een kleine brand te gaan. De politie heeft een onderzoek ingesteld. Hoe groot de schade is, is niet bekend.

Drie arrestaties zendmast

De afgelopen weken woedden zo’n twintig branden bij verschillende zendmasten in het heel Nederland. De politie gaat er vanuit dat ze zijn aangestoken. Woensdag werd een man uit Swifterbant aangehouden op verdenking van brandstichting in een zendmast in Dronten. Daarmee zijn nu drie verdachten aangehouden in verband met de zendmastbranden.

Lees ook: Opnieuw verdachte zendmastbranden aangehouden

Mogelijk hebben de brandstichtingen te maken met protesten tegen de uitrol van het 5G-netwerk. Actievoerders vrezen dat de straling van antennes slecht is voor de gezondheid en voor het milieu. Hiervoor bestaat overigens geen enkel bewijs. Ook zou door sommigen worden gesuggereerd dat er een verband is tussen 5G en het coronavirus.

De Landelijke Recherche onderzoekt of er sprake is van enige vorm van georganiseerd verband tussen alle branden.

Lees ook: Anti-5G-Facebookers verheerlijken brandstichting zendmasten: ‘Steek alles wat ermee te maken heeft in brand’

Beeld: SQ Vision