In wegrestaurant De Lichtmis pal aan de A28 bij Zwolle woedde woensdagmiddag een grote, uitslaande brand. Eigenaar Peter Huisman kon niets anders dan toekijken hoe zijn levenswerk in vlammen opging.

De brand brak rond 15.00 uur uit. Op dat moment waren er zowel klanten als medewerkers in het restaurant aanwezig. Vier personeelsleden hadden last van ademhalingsproblemen door de rook, maar hoefden na behandeling door ambulancepersoneel ter plaatse niet mee naar het ziekenhuis.

Net weer opgestart na corona

Horecaman Peter Huisman zag zijn restaurant in brand staan. “Het is verschrikkelijk, ik ben de vijfde generatie en dit jaar vieren we ons 125-jarig bestaan. Dit is echt een levenswerk dat is verwoest,” vertelt hij, terwijl hij kijkt naar het nablussen. “We waren net weer opgestart na de corona. Het was heel druk, we beleefden eindelijk weer goede tijden.”

Het wegrestaurant is een begrip in de omgeving. Chauffeurs komen er voor dag en dauw voor hun kopje koffie en een uitsmijter. De Lichtmis verzorgt – ironisch genoeg – maaltijden voor brandweerlieden bij grote branden in de regio. “We staan 24 uur per dag klaar voor de veiligheidsregio en ik kom altijd op plekken waar de grote branden zijn”, vertelt Huisman. “Dan denk ik altijd: ‘wat verschrikkelijk voor die mensen’. Nu zijn we het zelf.”

Het pand heeft “enorm veel” schade opgelopen, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio IJsselland. Het nablussen nam uren in beslag. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.