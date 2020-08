René (64) kwam om bij brand Vlissingen, familie start inzamelingsactie

Familie van de 64-jarige René de Bijl, die donderdagavond om het leven kwam bij een explosie in Vlissingen, is een inzamelingsactie gestart om de uitvaart te kunnen bekostigen. Dat laat zijn neef Ruud van der Einden weten aan Hart van Nederland. De explosie ontstond vermoedelijk doordat de zuurstofflessen van René zijn gaan lekken. René had deze flessen nodig vanwege de longziekte COPD.

Ruud is samen met zijn broer de inzamelingsactie gestart voor zijn oom. René had namelijk geen uitvaartverzekering. “Ik geef om mensen, dus ik vond dat dit moest”, legt Ruud uit. Hij zag zijn oom maar enkele keren per jaar, maar ze hadden wel vaak contact via Facebook. “René heeft heel veel meegemaakt in z’n leven en verdient een mooi afscheid.”

Ruud verwacht 6000 euro nodig te hebben voor de uitvaart. “Wat ik overhoud gaat naar het Longfonds”, zegt Ruud over zijn actie.