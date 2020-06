Brand in woonzorgcentrum Maastricht, bewoner loopt brandwonden op

Een bewoner van woonzorgcentrum Larisa in Maastricht is maandagochtend gewond geraakt door een brand in zijn kamer. Hij is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht.

De brand brak rond 10.10 uur uit in het appartement op de derde verdieping. Omdat de liften door de brandmelding niet meer werkten, moest de brandweer de bewoner met een ladderwagen uit zijn kamer halen. Er landde ook een traumahelikopter bij het woonzorgcentrum aan de Polvertorenstraat.

Drie medewerkers van Larisa ademden teveel rook in en moesten door ambulancepersoneel behandeld worden, aldus woordvoerder van de brandweer. Tijdens en na de brand heeft de politie enkele straten in de omgeving van het woonzorgcentrum afgesloten. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is niet bekend.

