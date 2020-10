Brand verwoest gedeelte bedrijfsverzamelgebouw in Utrecht

De eerste verdieping van een bedrijfsverzamelgebouw aan de Californiëdreef in Utrecht is verwoest door brand. De brand brak dinsdagochtend rond 1.45 uur uit, na een uur of 3.00 was de brand onder controle.

Niemand raakte bij de brand gewond.

#Utrecht #Californiadreef de brand heeft een groot gedeelte van de eerste verdieping verwoest. De brandweer controleert het dak op eventuele doorslag van de brand. Bij de brand zijn geen personen gewond geraakt. Einde berichtgeving. ^SH — Veiligheidsregio Utrecht (@vrutrecht) October 6, 2020