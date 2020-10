Bewoner redt buren uit brandende vakantiehuisjes in Vlierden

Een felle brand in de nacht van dinsdag op woensdag heeft twee vakantiehuisjes op Bospark de Bikkels in Vlierden volledig verwoest. Dankzij een alerte buurman waren alle bewoners van de huisjes op tijd buiten.

De brand brak rond 02.50 uur vannacht uit in de aaneengeschakelde huisjes. Eén van de bewoners merkte het vuur op, waarna hij zijn buren wakker maakte en alarm sloeg bij de hulpdiensten. Uiteindelijk raakte niemand gewond.

Asbesthoudend materiaal

De brandweer rukte uit met twee blusvoertuigen en een waterwagen, later werd een tweede waterwagen opgeroepen als versterking. Er bleek geen redden meer aan, dus heeft de brandweer de vakantiehuisjes volledig laten uitbranden. Wel werd voorkomen dat de vlammen oversloegen naar huisjes in de buurt. Volgens de brandweer hebben beide huisjes een dak met asbesthoudend materiaal. Of er gevaar is voor de omgeving, is niet duidelijk.

We hebben een extra waterwagen opgeroepen voor de woningbrand aan het Biesdeel in #Vlierden. Er zijn geen gewonden. 2 woningen branden volledig uit. We voorkomen overslag naar naastgelegen woningen. De woningen hebben een dak met asbesthoudend materiaal. — Brandweer BZO (@BrandweerBZO) October 28, 2020

Sinds een paar weken in bezit

Een correspondent ter plaatse meldt dat alles wat over was van de huisjes, door een graafmachine is gesloopt. Zuur, want één van de bewoners had zijn huisje pas sinds een paar weken in eigen bezit. Zijn buren waren vakantiegangers.

Om iets voor half vier gaf de brandweer het sein brandmeester. Het is niet duidelijk wat de oorzaak is geweest van de brand.

Beeld: SQ Vision