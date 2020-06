Nana Scholten vermoedde zaterdagochtend nog dat haar schuur in brand was gestoken, maar na uitgebreid onderzoek concludeert de politie het tegenovergestelde. “Er zijn geen strafbare feiten gepleegd.”

Dat zegt een woordvoerder van de politie zaterdagmiddag tegen Hart van Nederland. Het schuurtje bij het huis van Nana Scholten in het Gelderse Wilp ging in de nacht van vrijdag op zaterdag in vlammen op. Scholten is de organisator van het protest tegen racisme in Deventer.

Een buurman verklaarde eerst een knal te hebben gehoord, waarna hij direct brand zag in de schuur. Scholten verklaarde aan De Stentor dat de brand geen toeval kon zijn. “Dit is aangestoken.”

‘Geen brandstichting’

Maar onderzoek door de politie weerlegt die uitspraak. “We gaan niet uit van brandstichting. Er is brand ontstaan in de schuur, die is niet aangestoken.” De politiewoordvoerder laat ook weten dat er geen aangifte is gedaan. “Daarmee is ons onderzoek ook afgerond.”

Scholten zelf verklaarde eerder aan Hart van Nederland te hebben gehoord dat een heggenschaar de oorzaak van de brand is geweest. De politie kon dit niet bevestigen.