Brand in passagierschip op Amsterdam-Rijnkanaal, 39 mensen geëvacueerd

Een passagiersschip op het Amsterdam-Rijnkanaal in Utrecht is maandagochtend ontruimd nadat brand was uitgebroken. De brand ontstond in een generator en breidde zich uit naar andere ruimtes van het schip, meldt de Veiligheidsregio Utrecht. Na ruim anderhalf uur had de brandweer het vuur onder controle.

Alle 29 passagiers en tien bemanningsleden konden het schip op tijd verlaten. Zij kunnen hun reis voortzettend op een vervangende boot die vanuit Rotterdam onderweg is. De boot ligt aangemeerd aan de Rooseveltlaan in de Utrechtse wijk Kanaleneiland.

ANP