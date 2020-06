'Brand in paardenstal is nachtmerrie voor elke manegehouder'

De armen van twee grote bulldozers grijpen zich vast in de karkassen van de stallen die ooit vol stonden met afgetrainde wedstrijdpaarden. De dag na de allesverwoestende brand in de paardenstal van een manege aan de Fonteinallee in Doorwerth wordt de balans opgemaakt.

“Verschrikkelijk. Dit is denk ik een nachtmerrie voor elke managehouder”, vertelt Guido Schoemaker aan Hart van Nederland. “Gelukkig is iedereen veilig en gezond, dus dat is het allerbelangrijkste.” Door nog onbekende oorzaak ontstaat maandagochtend brand in de stallen, waar op dat moment zo’n twintig paarden stonden. De eigenaren slaan direct alarm en starten een reddingsactie voor de paarden.

Vier paarden net op tijd gered

Voor vier paarden was het nog even spannend of ze op tijd gered konden worden. “De paardenstal stond al in brand en toch hebben ze die er nog uit weten te krijgen. Dat is wel echt heel fijn”, vertelt Schoemaker. Alle paarden konden uiteindelijk veilig uit de stallen worden gered.

De manege krijgt sinds de brand vanuit alle hoeken hulp aangeboden. “Alle mensen die willen helpen, hulp aanbieden, dat is hartverwarmend. Prachtig om te zien”, zegt managehouder Kevin Olsmeijer.