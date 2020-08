Brand in rieten dak miljoenenproject De Oude Smidse in Lage Vuursche

Het rieten dak van de net gerenoveerde villa De Oude Smidse in het Utrechtse Lage Vuursche stond donderdagochtend in brand. Door snelle inzet van de brandweer is voorkomen dat het vuur zich verspreidde. Het is nog onduidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan.

De brand ontstond donderdagochtend door een nog onbekende reden in het rieten dak van de villa. Verschillende brandweerkorpsen en rietspecialisten uit Laren en Blaricum werden opgeroepen. Samen zorgden ze ervoor dat de brand zich niet kon uitbreiden. De rietspecialisten hebben na het sein brand meester delen van het riet verwijderd. (Tekst gaat verder onder tweet)

Vannacht rond kwart over 3 opgeroepen voor brand in rieten dak in Lage Vuursche. Door snelle inzet voorkomen dat brand verder kon uitbreiden! De rieten kap brandbestrijdingsspecialisten uit @BrwGooiVecht hebben daarna deel van het riet verwijderd. — Brandweer Den Dolder (@BrandweerDLR) August 13, 2020

Storm

Het is niet de eerste keer dat er zich een drama voltrekt in de villa. Jarenlang lag het pand aan de Dorpsstraat er vervallen bij. In 2018 viel de achtermuur om bij een hevige storm, sindsdien is het pand aangemerkt als gemeentelijk erfgoed.

In De Oude Smidse zijn woningen gebouwd die nog steeds te koop staan voor een vraagprijs van tussen de 695.000 en 1.195.000 euro.